Il rilancio dell’Hotel Milano. Un quattro stelle sul lungolago

Il lungolago di Iseo si appresta a divenire uno dei più attrattivi del Sebino. Non solo è in completo rifacimento, ma una delle zone attualmente meno curate - quella dell’Hotel Milano, chiuso alcuni mesi fa per mancato accordo tra i gestori e i proprietari della struttura e ora un vero e proprio squarcio tra bar e locali ben curati - verrà ripristinata. Le finestre chiuse e le ante sbarrate sono in contrasto con l’area in cui fervono i restauri, con nuove avveniristiche panchine che la notte si illuminano, spazi ampi e un nuovo verde pubblico.

A dare un nuovo respiro all’albergo sarà la fondazione Liliana e Michele Bettoni, molto attiva a Iseo, con mission ultima il sostegno agli anziani, che fornisce anche con mirati investimenti immobiliari, come a suo tempo l’acquisto della palazzina ex Ipsia, diventata una serie di appartamenti. L’interesse del sodalizio ora si è rivolto sull’hotel Milano, per anni gestito dalla famiglia Casa. L’immobile è stato acquisito, si attendono i progetti per il restauro, che vedrà il primo hotel a quattro stelle affacciarsi sul lungolago iseano, dove esiste una sola altra struttura alberghiera: l’hotel Ambra, dotato di ristorante pizzeria. Gli altri alberghi si trovano in zone diverse, anche se non meno belle del paese. Il progetto non è ancora stato depositato in Comune ma i tempi potrebbero essere brevi. A gestire dovrebbe essere una nota famiglia di imprenditori campani proprietaria di altre attività commerciali.

La fondazione darà così ancora maggiore lustro al nuovo lungolago, il cui nuovo slargo è stato intitolato ai fratelli Michele e Pietro Bettoni, fondatori dell’ente no profit.

Milla Prandelli