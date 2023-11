Enzo Iacchetti dona un’ambulanza alla Croce Rossa di Bergamo

Bergamo – “Ecco amici, vi svelo finalmente dove andrà la nostra ambulanza”. Dal suo profilo Instagram Enzo Iacchetti, comico e attore, ha dato l’annuncio di un dono molto speciale, un'ambulanza, che andrà alla Croce Rossa Italiana di Bergamo.

Enzo Iacchetti e l'ambulanza donata alla Cri di Bergamo

Durante il lockdown, ha pensato spesso alle persone che vivono in quei centri abitati dove i mezzi di soccorso scarseggiano. Ascoltando le sirene delle ambulanze attraversare le strade della città, Iacchetti ha deciso così di impegnarsi per l'acquisto di una autoambulanza da donare alla Croce Rossa Italiana. Lo ha fatto raccogliendo fondi attraverso “Non è un libro”, il suo ultimo libro, frutto di quei momenti di solitudine forzosa dovuti all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, nel quale ha unito tutti i pensieri di quelle giornate passate da solo in casa, durante il primo lockdown.

L’appuntamento adesso è per il primo dicembre: il mezzo verrà consegnato ufficialmente al Comitato di Bergamo della Croce Rossa Italiana al termine della cerimonia che inizierà alle 11:15 e alla quale parteciperanno: Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, Maurizio Bonomi, presidente del Comitato di Bergamo della Cri, lo stesso Enzo Iacchetti e Giorgio Gori, sindaco di

Bergamo.

Nel corso della cerimonia, verrà inoltre diffuso il video "Strade, vite e coraggio” che racconta la situazione emergenziale che Bergamo ha dovuto affrontare a partire da marzo 2020, la tragedia della pandemia attraverso il punto di vista di tre volontari Cri che hanno lavorato incessantemente durante il primo lockdown.