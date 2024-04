Günther VI, ‘principe azzurro’ a quattro zampe: il cane più ricco del mondo adotta la lupacchiotta Cindy

Bergamo, 15 aprile 2024 – Il ‘principe azzurro’ sta arrivando: Cindy, la ‘lupacchiotta Cenerentola’ (il nome deriva da Cinderella, ndr) sarà adottata da Günther VI, il cane più ricco del mondo. L’incontro tra i due quattro zampe avverrà mercoledì 17 aprile, alle 15.30, al Rifugio Barattieri ad Arzago d’Adda in provincia di Bergamo, luogo in cui operano le associazioni Gaia Animali & Ambiente e Diamoci La Zampa.

Cindy, lupacchiotta di quasi un anno, è stata salvata da una situazione di maltrattamento e isolamento. Docile e amabile, aveva una famiglia accogliente e tutto sembrava andare per il meglio, fin quando a un certo punto la coppia che la teneva ha avuto un bambino, decidendo di relegarla in un angolo, in una cantina buia. Sembrava un triste destino per la lupacchiotta fin quando, grazie a una segnalazione, è intervenuta l’associazione Gaia Animali & Ambiente che l’ha accolta nel suo rifugio.

Il destino di Cindy sembrava ancora incerto all’interno del rifugio fino a che, dopo un annuncio dell’associazione, nella speranza di trovare una nuova casa per la lupacchiotta, è intervenuto il noto Günther Trust, che gestisce il patrimonio dell’animale più ricco del mondo Günther VI, lasciatogli in eredità dalla contessa Carlotta Liebenstein. E così, come d’incanto, ecco trovato il “principe azzurro”, trasformando in realtà quello che accade solitamente nelle fiabe.

Tra due giorni Günther VI partirà dalla sua maestosa villa in Toscana insieme al suo autista personale a bordo di un SUV per arrivare, intorno alle 15.30, fino al rifugio in cui si trova la lupacchiotta a cui verrà donato un raffinato collare d’alta moda. Prima di ripartire con lei, il celebre pastore tedesco lascerà in dono agli animali ospitati nel rifugio una cospicua scorta di cibo.

Secondo la classifica ‘The Ultimate Pet Rich List’ di All About Cats ripresa dai principali siti di informazione internazionali tra cui Forbes, Günther VI è l’animale più ricco al mondo, posizionandosi davanti a Olivia Benson, il gatto di Taylor Swift, e Sadie, Sunny, Lauren, Layla e Luke, nonché i cani di Oprah Winfrey. Ad oggi, Günther VI possiede uno yacht, una villa alle Bahamas, una BMW e diverse proprietà in Italia, 27 dipendenti (tra cui un autista personale, un cuoco e un personal trainer) e un patrimonio vertiginoso.