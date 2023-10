Giambruno resta a Mediaset, ma non andrà in video

Non condurrà più il programma, ma la responsabilità di Diario del giorno su Rete4 rimane sua. La decisione è arrivata dopo un confronto tra l’azienda e l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, finito nella bufera dopo i fuorionda diffusi da Striscia la Notizia. "Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo e il disagio creato con il suo comportamento – si legge in una nota di Mediaset –, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video di Diario del giorno, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale". Dalla nota si deduce che non ci sarà nessun procedimento disciplinare nei suoi confronti come ipotizzato in un primo momento per una possibile violazione del codice etico aziendale. Giambruno dovrà, comunque, rispondere sulle frasi riportate da Striscia all’Ordine dei giornalisti.