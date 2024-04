Francesco Zucclini muore travolto dalla propria auto, chi era il pensionato di Vertova

È morto investito dalla sua stessa auto parcheggiata su una strada in pendenza. Così ha perso la vita Francesco Zucclini, 73 anni, di Vertova, pensionato. Il tragico incidente intorno alle 13 in via Monte Cavlera, a Vertova. L’anziano, ex camionista e muratore, era solito recarsi in un terreno di sua proprietà sopra l’abitato del paese seriano. Anche ieri si trovava in quella zona per sistemare della legna. Non vedendolo rientrare a casa, e non essendo raggiungibile al telefono, la figlia allarmata si è recata sul posto e ha trovato il papà incastrato sotto la sua macchina, travolto dalla sua Fiat Doblò. Stando ad una prima ricostruzione, pare che il 73enne avesse parcheggiato l’auto in pendenza ma senza tirare bene il freno a mano.

Improvvisamente la marcia inserita deve aver ceduto e la vettura ha così iniziato a muoversi in discesa. La vittima probabilmente nel tentativo di fermare la corsa dell’auto ne è rimasto travolto. È stata proprio la figlia a lanciare l’allarme. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Clusone e i vigili del fuoco oltre al personale sanitario inviato dal 118, un’ambulanza e un’automedica. Ma quando i sanitari hanno raggiunto il luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è già stata restituita ai familiari per la sepoltura. La data dei funerali non è stata fissata. Lascia la moglie e la figlia.

E due ambulanze e un’automedica sono intervenute sempre ieri in mattinata nell’area di servizio Brembo nord della A4, nel territorio di Osio Sopra, per uno scontro tra un’auto e un camion con cinque feriti. Sono un 42enne, due bimbe di due e sei anni, e un maschietto di tre, che viaggiavano a bordo della vettura, oltre al pilota del tir: nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Seriate arrivati sul posto con due pattuglie. Secondo le prime informazioni, intorno a mezzogiorno i due mezzi hanno impattato a pochi metri dall’ingresso dello spiazzo dove c’è anche l’Autogrill, pare per una manovra azzardata di uno dei due conducenti. Durante le operazioni di soccorso e recupero il tratto di immissione nell’area di sosta è stato chiuso.