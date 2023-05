Fotografare l’Adamello "Prima che scompaia"

di Milla Prandelli

Fondazione Cariplo per il Clima bandisce un primo concorso fotografico per creare un atlantide di visioni, suggestioni e immaginari sul cambiamento climatico. I temi sono quattro: la trasformazione del territorio, il rapporto animali-uomo-natura, l’attivismo dei cittadini e le azioni di adattamento e mitigazione. I territori coinvolti sono sei, in tutta la Lombardia: Bergamo, Brescia, Mantova, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Comunità Montana Valli del verbano. Da Valle Camonica Cultura arriva un appello accorato a partecipare al concorso #F2 Click. Lo slogan scelto dall’ente camuno è: "Una foto è per sempre. Il Ghiacciaio dell’Adamello No". Con queste semplici parole dalla prima delle valli bresciane si invitano i fotografi e gli amanti della montagna a partecipare al contest in modo massiccio, con immagini del più grande ghiacciaio italiano, che sta lentamente ma inesorabimente scomparendo. Il termine di consegna è fissato per il 16 luglio. "Vogliamo creare una grande raccolta di fotografie per rispondere ad alcune delle domande più frequenti, quando si parla di crisi climatica – spiegano da Fondazione Cariplo per il Clima- Come il cambiamento climatico ha trasformato e sta trasformando i territori? Come trasformazioni territoriali non adeguate ne aumentano gli effetti? Quali gli impatti sugli ecosistemi e come questo può avere conseguenze sull’uomo? Cosa possono fare i cittadini nel loro piccolo? E quali le azioni delle istituzioni per mitigare e adattarsi al riscaldamento globale"? Per partecipare sarà necessario connettersi al sito https:f2click.fondazionecariplo.it. Il concorso è aperto a persone singole che abbiano compiuto i 18 anni di età e alle scuole. Le fotografie dei partecipanti selezionati saranno impaginate ed esposte su affissioni pubbliche nei territori di Strategia Clima, sopra menzionati e a Milano. Inoltre verranno pubblicate nella gallery del sito e sui canali social di Fondazione Cariplo, indicando i nomi dei partecipanti, titoli e descrizioni fornite. I giudici saranno Fabiano Ventura, Sara Melotti e Denis Curti, fotografi i primi due e grande esperto di fotografia il terzo, direttore di STILL, galleria fotografica con base a Milano.