Firmato il contratto, linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d'Almè pronta nel 2026

Un altro passo in avanti per realizzare la linea tramviaria T2 che collegherà Bergamo a Villa d’Almè. Il progetto esecutivo pronto a novembre, il cantiere aperto entro fine anno e prime corse a settembre 2026. Ieri è stato sottoscritto il contratto con il raggruppamento temporaneo d’imprese formato da Impresa Milesi geom. Sergio, G.c.f. Generale costruzioni ferroviarie, Skoda Transportation e Impresa edile stradale Artifoni. Presenti l’ad della Teb, Gianni Scarfone e Sergio Milesi per le imprese. "Il raggruppamento di imprese - spiega Teb - dovrà garantire il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la fornitura e l’attrezzaggio dei veicoli tramviari, come previsto dalla gara aggiudicata per un importo di 176.350.782,31 euro. Sono in corso le procedure per le occupazioni delle aree per realizzare l’opera". Per la linea un investimento di 211,5 milioni, finanziato per 151,5 dal ministero delle Infrastrutture; per 40 da Regione; per 9,5 dal Comune e dalla Provincia di Bergamo e 4 dagli altri Comuni interessati dal tracciato grazie ai 3 del Bim. La Linea T2 da Bergamo a Villa d’Almè si sviluppa sul sedime dell’ex Ferrovia della Valle Brembana, attraversa 5 Comuni e interessa oltre 240 mila abitanti. Il percorso si snoda per 11,5 km e nel primo tratto urbano condivide il tracciato e le 2 fermate Borgo Palazzo e San Fermo della Linea T1. Dalla successiva nuova fermata Bronzetti, d’interscambio tra le 2 linee tramviarie, la T2 prosegue lungo il tracciato della vecchia ferrovia della Valle Brembana. Le fermate 17: 9 a Bergamo, 2 a Ponteranica, 2 a Sorisole, 2 ad Almè, 2 a Villa d’Almè. Previste 2 ulteriori fermate, in collegamento agli interventi di riqualificazione nelle aree dell’ex Reggiani a Bergamo e del Gres a Sorisole. Percorrenza Bergamo-Villa d’Almè in 30 minuti. f.d.