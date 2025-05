Estate per tutti nell’ex Ote. Non può mancare il liscio

Un genere per serata. Il mercoledì, il ballo liscio. Il giovedì, omaggi al cantautorato italiano. Il venerdì, dj set e musica elettronica. Il sabato, tribute band e show per famiglie. E’ tutto pronto a Bergamo per la prima edizione di "Dove l’estate succede", il cartellone di Chorus Life, l’avveniristico smart district, inaugurato lo scorso mese di novembre, pensato e progettato dal compianto cavalier Domenico Bosatelli, il progetto che ha permesso di riqualificare l’area dismessa ex Ote con nuove residenze, aree verdi, servizi, un’arena polivalente per spettacoli e d eventi sportivi.

La manifestazione inizierà mercoledì 21 maggio e terminerà il 6 settembre, 64 serate a ingresso libero. Il curatore del progetto è Christophe Sanchez di Visit Bergamo, mentre il direttore artistico è Giulio Mazzoleni.

Largo poi, come detto, agli omaggi ai grandi cantautori: Battisti, Jannacci, Battiato e tanti altri. Rossana Casale farà un tributo a Giorgio Gaber. La Blues for Pino con Osvaldo Di Dio è la band di Pino Daniele.

Non mancherà il teatro-canzone, anche di stelle come Matilde Facheris (omaggio a Mia Martini il 17 luglio), o il jazz di Claudio Angeleri ("From me to Pops", 4 settembre), Il dj set del venerdì chiamerà a raccolta il meglio su piazza dei generi funk, house, techno, dance (il 27 giugno ci sarà l’Alcatraz di Milano). Il sabato sarà il regno delle tribute band, delle cover, dello swing, del soul.