Entro fine anno 90 colonnine di ricarica a Brescia

La Loggia scommette sull’elettrico e sulla mobilità sostenibile e punta a installare entro la fine dell’anno oltre novanta nuove colonnine di ricarica. Obiettivo dichiarato dell’amministrazione è infatti quello realizzare una rete capillare e omogenea, diversificata per tipo (ricarica lenta, rapida, ultrarapida, ultralenta) che tenga conto delle crescenti esigenze degli utenti, della presenza di poli attrattori o di nuclei residenziali. Al netto delle 24 postazioni A2A già esistenti, in questi mesi se ne sono attivate altre quaranta. Ventitrè sono A2A E-Mobility (di cui undici di tipologia Quick, sette Fast, quattro Hpc e una City Plug). Nove sono Be Charge, di tipologia Quick, e otto Agsm Aim Smart solutions, di tipologia Quick. Ora si è in attesa di allaccio ed entrata in funzione di ulteriori 43 colonnine, che saranno così suddivise: 14 A2A E-Mobility, di cui quattro Quick, sei Fast, tre Hpc e una City Plug. Diciotto invece Be Charge, di cui 14 Quick e quattro Fast, undici infine Agsm Aim Solutions, tutte Quick. E ancora, le rimanenti 48 postazioni sono in via di realizzazione e si ipotizza vengano ultimate entro la fine del 2023.

A regime gli utenti potranno contare su “un parco“ di 155 ricariche, differenziate per gestore e tipologia. Quanto a modalità di gestione e tariffe, il servizio è in capo a ciascun operatore - in tutto a Brescia sono tre - che opera in regime di libera concorrenza, pur nel rispetto delle condizioni imposte nell’ambito della concessione. Per localizzare le colonnine basterà collegarsi a una App (ogni operatore ne ha una) che consente pure di verificare la disponibilità in tempo reale. Beatrice Raspa