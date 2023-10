Disegnatori e saldatori. Spazio anche ai tirocinanti

Addetto installazione e configurazione reti, 2 posti. Contratto: tempo determinato finalizzato alla

stabilizzazione. Sede di lavoro: Cerro Maggiore. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 34975. Disegnatore, 1 posto. Contratto: iniziale tempo determinato part-time finalizzato a full-time. Sede di lavoro: Parabiago. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 34962. Tirocinante ufficio commerciale, 1 posto. Contratto: tirocinio full-time. Sede di lavoro: San Giorgio su Legnano. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano: codice 34956. Saldatore, 1 posto. Contratto: tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. Sede di lavoro: Carbonate. Centro per l’impiego di Tradate: codice 11885. Addetto paghe, 1 posto. Contratto: tempo determinato o apprendistato. Sede di lavoro: Busto Arsizio. Centro per l’impiego di Busto Arsizio: codice 11883.