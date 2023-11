Disegnatore meccanico e addetto slot machine

Operaio addetto slot machines, 1 posto. Requisiti: : italiano perfetto, uso base del Pc, flessibilità, disponibilità a lavoro su giornata 08,30-13 14-17,30, età non superiore a 35 anni, mansioni: esattore addetto allo scassettamento del denaro dalle slot machines e uso del palmare per ricevute dei clienti, assistenza tecnica per eventuali guasti. Contratto: tempo determinato di 3 mesi con successiva possibilità di indeterminato; Sede di lavoro: Ranica; inviare candidatura a impiego.albino@provincia.bergamo.it, codice 20819. Disegnatore meccanico, 1 posto. Requisiti: formazione tecnica conoscenza anche base Autocad e preferibile Inventor, si valutano sia figure con esperienza che periti meccanici neodiplomati; Contratto: a tempo determinato finalizzato all’indeterminato, apprendistato per under 30 senza esperienza; Sede di lavoro: Grassobbio; candidature a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice 19133.