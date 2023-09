Dietista e insegnanti. Caccia anche a falegnami

Dietista, 1 posto. Contratto: collaborazione a partita Iva con uno studio. Sede di lavoro: Monica Razzano. Centro per l’impiego di Lecco. Docenti di matematica, chimica e fisica. Contratto: collaborazione a progetto. Sede di lavoro: Lecco. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7795. Panettierepasticcere, 1 posto. Contratto: tempo determinato, orario dalle 3 alle 10 dal lunedì al sabato. Sede di lavoro: Calolziocorte. Centro per l’impiego di Lecco: 7817. Impiegato contabile, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato, eventuale apprendistato. Sede di lavoro: Livigno. Centro per l’impiego di Sondrio. Falegname posatore, 1 posto. Contratto: da valutare, richiesta esperienza. Sede di lavoro: Caiolo. Centro per l’impiego di Sondrio. Addetto alle pulizie, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Sondrio. Centro per l’impiego di Sondrio.