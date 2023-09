Dieci guardie particolari giurate La Provincia di Como offre 10 posti di lavoro come Guardia Particolare Giurata Non Armata, con contratto CCNL Vigilanza Privata e inquadramento 4°, 5° o 6°. Inoltre, 4 posti a tempo determinato per confezionamento cesti natalizi. Sedi di lavoro: Mariano Comense e Carugo. Centro per l’impiego di Cantù: codice 17553 e 17554.