Dati dei reati in provincia Tutti con il segno più e cresce il giro di droga

Aumento di furti, rapine e truffe. Lo commentano i dati della Polizia che il 12 aprile festeggerà il 171° anniversario della fondazione. La cerimonia ufficiale si terrà nell’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato di Bergamo Cesare Pesenti. I dati a confronto vanno dall’11 aprile 2022 all’8 aprile 2023. I furti denunciati sono stati 4.016 (3.132) in città e 11.617 (9.297) in provincia; le rapine 153 (104) e 243 (218). Ancora tante le truffe, 911 (675) in città e 4.289 (3298) in provincia. Gli arrestati sono 81 (56), i denunciati 136 (68). Gli arrestati sono stati complessivamente 411. Ci sono poi 47 Daspo urbani, 10 ammonimenti del questore per stalking, 14 per violenza domestica. La Squadra mobile ha arrestato 81 persone, 136 le denunciate. Sequestrati oltre agli oltre 44 (15) chili di hascisc, 598 grammi di cocaina e 585 ml di Gbl (più comunemente conosciuta come droga dello stupro). La Digos ha denunciato 259 (176) persone, 61 (60) sono state sottoposte a Daspo. Boom di passaporti. Qui il superlavoro non manca, si capisce anche dai numeri: le istanze per il rilascio del passaporto sono raddoppiate: 40.953 (20.708).

I passaporti consegnati – tenendo conto anche dell’arretrato dell’anno precedente – sono stati 38.075 (19.345). Sono stati inoltre recuperati 143.324 (187.295) euro per multe ostative al rilascio del passaporto. Sono 36.237 (38.850) le istanze per il permesso di soggiorno: 36.979 (30.334) quelli rilasciati, 1.473 (1.125) quelli rigettati. Gli indisciplinati della strada sono ancora numerosi, come dimostrano le 34.302 (30 mila) infrazioni al codice della strada rilevate dalla Polizia stradale. Sono state ritirate 693 (649) patenti e (609) 523 carte di circolazione. I punti tolti sono 50.149 ( 47.584). Gli incidenti sono 1.34 (1063), i furbetti che guidavano usando il telefonino 1.037 (1.014), sono stati beccati oltre il limite di velocità 2.734 (3024) automobilisti. F.D.