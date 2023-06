Dalmine, motociclista cade e finisce sotto una betoniera: morto un 64enne

Dalmine (Bergamo) – Terribile incidente mortale nel primo pomeriggio a Dalmine (Bergamo): un motociclista, dopo aver urtato un mezzo pesante, è stato investito da una betoniera che lo seguiva: per il pilota, un uomo di 64 anni, residente in città vicino al luogo dell’incidente, non c’è stato niente da fare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Provinciale, all’altezza del civico 47, vicino al distributore di benzina, poco dopo la zona industriale. Il motociclista viaggiava bordo della sua due ruote quando, per cause ancora da accertare, ha urtato un camion fermo nei pressi del distributore, cadendo in mezzo alla strada: in quel momento stava transitando una betoniera e il motociclista è finito sotto le ruote posteriori del mezzo pesante, rimanendo schiacciato.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, un’ambulanza e l’elicottero da Bergamo: il personale sanitario ha cercato di rianimare l’uomo per diverso tempo, ma per non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Dalmine e la Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.