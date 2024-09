Dalmine, uomo di 58 anni muore schiacciato da un escavatore

Dalmine (Bergamo), 19 settembre 2024 – Ancora una tragedia sul lavoro in Lombardia.

Oggi, poco prima di mezzogiorno, un uomo di 58 anni è morto dopo esser stato schiacciato da un escavatore. L’incidente è avvenuto in un campo di via Levate a Dalmine in provincia di Bergamo.

Sul posto automedica e ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. Presenti anche vigili del fuoco personale Ats e i carabinieri della Compagnia di Treviglio che dovranno ricostruire l’ennesima morte sul lavoro in Lombardia.

Le ultime tragedie

Lunedì 16 settembre, in un'azienda di via dei Tigli, nella frazione Biciccera a Gornate Olona, in provincia di Varese aveva perso la vita un operaio marocchino di 34 anni, Hamid Obid, schiacciato all’interno di una pressa in un reparto della Techno Plast, azienda che si occupa dello stampaggio di materie plastiche. L'uomo, un dipendente esterno all'azienda, era impegnato in una manutenzione del macchinario.

Sabato 14 settembre 2024 in una carpenteria a Darfo Boario, in Valle Camonica, ha perso la vita Riccardo Gozzi, 50 anni. Il dipendente stava sistemando il sottotetto. Era salito all'interno del classico cestello, quando probabilmente ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da un'altezza di otto metri.

Giovedì12 settembre un operaio di 55 anni era morto travolto da un carico nei capannoni di un'impresa di Torbole Casaglia.