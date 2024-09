Altra vittima sul lavoro. Muore schiacciato sotto il peso di un sacco

TORBOLE CASAGLIA

Un altro morto sul lavoro. Il ventitreesimo del 2024 in provincia di Brescia. A perdere la vita ieri pomeriggio è stato Stefano Del Barba, 54enne di Paderno Franciacorta, schiacciato sotto il peso di un enorme sacco pieno di materiale plastico. L’allarme è scattato intorno alle 16,45 alla Bettoni Plastiche di Torbole Casaglia, in via Travagliato. Stando ai primi, sommari accertamenti, sembra che Del Barba stesse svuotando dei sacchi quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Il sacco gli sarebbe caduto addosso, travolgendolo e schiacciandolo contro una parete. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi, che hanno subito allertato il 112. La centrale di prima emergenza Areu ha inviato sul posto due automediche, un’ambulanza e i vigili del fuoco con l’autogru, necessaria per sollevare il carico finito addosso all’operaio. I sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Del Barba era già morto. Spetterà ora ai militari della compagnia di Chiari e ai tecnici di Ats cristallizzare la dinamica dell’incidente, verificare le cause precise e accertare che siano state rispettate le norme di sicurezza.

Solo sabato scorso si era registrato un altro infortunio mortale: Alberto Tedeschi, 51 anni, imprenditore di Tignale (alto Garda) ha perso la vita mentre lavorava con la sua impresa edile in un cantiere per ristrutturare un caseggiato nella frazione Oldesio. All’improvviso alcune solette del vecchio casolare sono collassate sui lavoratori. Tedeschi è morto sul colpo, un suo operaio è stato estratto in gravi condizioni dalle macerie. E ancora, il 21 agosto era deceduto Paolo Gatta, il 53enne di Gardone Valtrompia morto a dieci giorni dall’infortunio che lo aveva coinvolto mentre lavorava al Banco di prova delle armi. L’uomo era caduto da un soppalco mentre faceva manutenzione a un aspiratore. La procura per vederci chiaro ha iscritto al registro degli indagati per omicidio colposo più persone, i datori di lavoro, ma anche i sanitari che avevano preso in carico e trattato il manutentore dal primo soccorso alla morte, in Poliambulanza. Beatrice Raspa