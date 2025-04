Dalla F40 a Star Wars. Lo spettacolo dei Lego

ORIO AL SERIO (Bergamo) Una realistica riproduzione ispirata alla Ferrari F40, alta 443 centimetri, costruita in scala 1:1 con 600mila mattoncini. È il pezzo forte della mostra dedicata ai modellini realizzati con i celebri mattoncini Lego ospitata, dopo il successo dello scorso anno, al centro commerciale Oriocenter (primo piano, ingresso arancio/viola). Dal 10 aprile si potrà ammirare un’inedita esposizione di costruzioni, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: oltre 100 modelli costruiti con più di 10 milioni di mattoncini. Ci sarà anche un’area dedicata ai modelli degli edifici più alti e affascinanti del mondo come il Burj Khalifa, la Willis Tower, il Golden Gate Bridge e una Statua della Libertà alta 3 metri, realizzata con 150mila mattoncini. I visitatori troveranno inoltre aree ispirate a Star Wars, al mondo delle fiabe e alle leggende del rock mondiale. In esposizione anche un modello della Vespa in scala 1:1 realizzato con 50mila mattoncini, mosaici ispirati agli affreschi della Cappella Sistina, un modello ispirato al fumetto di Spider Man. Ma non solo modellini: la mostra ospita pure un Fun Park, una divertente area per bambini e adulti, con la possibilità di costruire e giocare con i mattoncini Lego, per imitare i modelli o crearne di nuovi. Acquistando il biglietto per la mostra, inoltre, si riceverà uno sconto del 50% per la 3D Trick Gallery, la selfie gallery che permetterà di scattare foto in diversi scenari 3D completamente nuovi. Per maggiori informazioni: www.mostramattoncini.it/bergamo. Michele Andreucci