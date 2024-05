Da Brescia a Parigi:. Giovanni Toti vola alle Olimpiadi

La notizia era nell’aria da oltre un mese ma ora c’è l’ufficialità: Giovanni Toti, 23enne nato a Chiari in provincia di Brescia, è ufficialmente qualificato alle Olimpiadi di Parigi. Un risultato storico visto che per la prima volta nella storia l’Italia avrà un proprio atleta nel tabellone singolare maschile di questa disciplina ai Giochi Olimpici. Il lombardo, che a fine aprile risultava il primo degli esclusi nella classifica dei qualificati, ha ottenuto il biglietto per Parigi grazie alla decisione dell’Australia di rinunciare alla quota ricevuta per un proprio atleta nel singolare maschile. Per Toti, che nelle grandi competizioni finora vanta al massimo una presenza agli Europei, è il traguardo più importante della carriera. Il giovane clarense è la punta di diamante del badminton azzurro (una disciplina che in Italia è ancora marginale) e come migliori risultati ha in bacheca una medaglia d’oro nella competizione a squadre alle Olimpiadi giovanili del 2018 e il titolo campione d’Italia nel 2021. Oltre a questo anche 101 presenze con la maglia della Nazionale e svariate altre medaglie vinte in campo internazionale. Per quanto riguarda Parigi non sembrano esserci speranze di salire sul podio, ma Toti proverà a migliorare il quattordicesimo posto ottenuto da Jeanine Cicognini a Londra 2012 e a diventare l’azzurro meglio piazzato nel badminton in una rassegna olimpica.

Alessandro Stella