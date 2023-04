Crac Carnevali Condannato il presidente della spa

Si è concluso con una condanna e un’assoluzione il processo per il crac Carnevali, storico negozio di abbigliamento bresciano di alto livello fallito nel novembre 2017. Per la procura una bancarotta fraudolenta di oltre 60 milioni “ordita” dai vertici. Ieri è stato assolto (‘per non aver commesso il fatto’) l’ex consigliere delegato Carlo Carnevali. Condannato a tre anni e tre mesi invece il presidente della spa Federico Bani Carnevali. Stando alla prospettazione accusatoria dopo il fallimento del negozio gli ex proprietari avrebbero svuotato l’azienda distraendo 43 milioni. Contestata anche la distrazione di altri 16 milioni. Le difese avevano perorato assoluzioni sostenendo l’assenza di dolo. Il pm Carlotta Bernardini condanne e tre anni e mezzo.B.Ras.