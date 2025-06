"Corse in paese come a Imola. Sos controlli"

OLTRE IL COLLE (Bergamo) Il Passo di Zambla Alta come Imola. "Le moto sfrecciano come in gara anche in centro paese, in tratti dove non ci sono marciapiedi. Se un bambino attraversa, può succedere una tragedia. Ci vogliono più controlli di carabinieri e Polizia stradale". Anche quest’estate amministratori, residenti e villeggianti della Valle Serina chiedono rinforzi per contenere il fenomeno delle moto che, nei week-end, invadono la Provinciale 27 trasformandola in una pista da corsa.

Portavoce delle proteste è Ferruccio Ghilardi, sindaco di Oltre il Colle e presidente della Convenzione Comuni Valle Serina e Dossena, che ha inviato una lettera ufficiale a Prefettura, Questura e Comuni limitrofi. "L’anno scorso – spiega – avevamo chiesto aiuto e la Polizia stradale, da fine giugno a fine agosto, aveva attivato pattugliamenti e l’autovelox. Un servizio molto utile: erano stati emessi diversi verbali e il traffico delle moto era stato tenuto sotto controllo, specialmente tra la Valle Serina e il passo di Zambla". La richiesta è stata ripresentata anche per l’estate 2025.

"Stiamo avvistando parecchie moto nei fine settimana, ne contiamo tra le 150 e le 200 all’ora. Superano nei centri abitati e in curva, il rischio è altissimo. Dove non ci sono abitazioni, sfrecciano comunque ad alta velocità. I turisti stranieri vanno piano, gli italiani invece guidano come se non ci fossero regole". I piccoli Comuni non dispongono di Polizia locale. Per questo l’intervento di Stradale o carabinieri diventa essenziale. "D’estate a Oltre il Colle nei fine settimana si arriva a quindicimila presenze, Serina ne conta fino a venticinquemila. Non possiamo permettere questo tipo di rischio tra famiglie e bambini".

Michele Andreucci