Condannata rapinatrice

Lei, Nilva Perez Delgado (assistita dall’avvocato Isabella Colombo), 32 anni, cubana, un passato da ballerina di night, è irreperibile. Intanto ieri in tribunale collegiale ha rimediato la condanna a un anno (quanti ne aveva chiesti il pm) per una rapina messa a segno alle poste di Gorno, in Valle Seriana, il 25 ottobre del 2018. Bottino di circa 600 euro. Non aveva agito da sola, ma in coppia con il suo complice, Luciano Rocco, 30 anni (per questo episodio è stato condannato in abbreviato a 2 anni e 8 mesi). Erano soprannominati "Bonnie e Clyde" della Valle Seriana per un’altra rapina alla sala slot di Clusone, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2018, terminata con la loro cattura dopo una rocambolesca fuga in cui avevano tentato di investire un carabiniere della Compagnia di Clusone. Per questo episodio lui è stato già condannato a 6 anni e 10 mesi, mentre lei a 3 anni e 20 giorni scontati.

F.D.