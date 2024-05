Centauro sull’asfalto. È grave in ospedale

Ha perso il controllo della moto ed ora è grave all’ospedale di Sondrio. Ieri attorno alle 12.30 in via Val Fabiolo, nella frazione di Campo Tartano, un 68enne è caduto riportando gravi traumi. Sul posto sono arrivati sia gli operatori del 118 sia i carabinieri della Stazione di Morbegno. Il centauro è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sondrio dall’elicottero di Caiolo. C’erano anche l’automedica e la Croce Rossa di Morbegno. Un altro incidente motociclistico si è consumato alle 11.41 a Morbegno, dove anche un 82enne è finito sull’asfalto. Non è in pericolo di vita.