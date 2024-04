Casnigo, scontro auto-moto: muore centauro di 57 anni

Casnigo, 8 aprile 2024 – Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, in via Serio. Un motociclista di 57 anni, uomo, del quale ancora non sono state rese note le generalità, è morto in conseguenza di un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 (Archivio)

A dare notizia dell’accaduto è Areu, l’Agenzia di emergenza urgenza della Regione Lombardia. Lo schianto si è verificato poco prima delle 18 in via Serio, il nome che prende la statale 671 nel tratto che corre lungo il corso del fiume. Secondo quanto riferito da Areu sarebbero entrate in rotta di collisione un’auto e una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato il motociclista. La chiamata ai soccorsi è scattata subito, ma all’arrivo degli operatori del 118 per il centauro, un 57enne, non c’era già più nulla da fare. Al personale del servizio di soccorso non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Non ha avuto bisogno di cure tali da consigliarne il ricovero in ospedale, invece, l’automobilista.

Sul posto, oltre ad automedica e ambulanza, sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri. Questi ultimi sono impegnati nei rilievi, così da ricostruire dinamica e cause dell’incidente.