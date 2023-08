Paura a Casnigo, bimbo di 15 mesi si chiude dentro l’auto della madre. Lo liberano i pompieri

Casnigo (Bergamo) – Momenti di paura questo pomeriggio a Casnigo (Bergamo), dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare un bambino di 15 mesi rimasto accidentalmente chiuso all'interno dell'auto della madre.

L'episodio attorno alle 13 a un autolavaggio lungo la statale 671, dove la donna si era recata per lavare la vettura: mentre predisponeva la vettura per sottoporla al lavaggio con i rulli, il bimbo stesso avrebbe accidentalmente chiuso la serratura dall'interno. La mamma ha così chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Clusone che in pochi minuti hanno aperto la portiera e liberato il bimbo, che stava bene.