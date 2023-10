Carrozziere esperto e assistente alla vendita

Carrozziere esperto, 1 posto. Mansioni: montaggio e smontaggio pezzi di ricambio, carteggiatura e verniciatura; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Solbiate con Gagno; Per candidarsi, solo se in possesso dei requisiti richiesti, inviare la propria candidatura e curriculum vitae al seguente indirizzo email. preselappiano@provincia.como.it indicando il codice di rif.17651. Assistente alla vendita, 1 posto. Mansioni: accoglienza clienti, supporto durante tutte le fasi della vendita e della progettazione mediante l’’utilizzo di gestionali interni; Contratto: lavoro part time 2430 ore settimanali dal lunedì alla domenica con 23 riposi infrasettimanali; Sede di lavoro: Como; se interessati e in possesso dei requisiti inviare curriculum a: risorseumane@dondisalotti.it, codice offerta 17652.