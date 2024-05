Caravaggio, telecamere contro furti e vandalismi

Caravaggio (Bergamo) – C’è anche Caravaggio fra i 16 comuni bergamaschi che hanno sottoscritto in prefettura il “patto sicurezza“, relativo a due aspetti importanti: il contrasto dei furti e il rispetto del decoro urbano.

Il progetto del Comune prevede il potenziamento del sistema di videosorveglianza attraverso la realizzazione di due chilometri di cavidotti lungo la ex statale 11 all’interno del centro abitato, per la cablatura in fibra ottica della rete lungo i tratti interessati dalla recente posa di 10 nuove telecamere e sistemi di lettura delle targhe, nonché il collegamento della frazione Vidalengo al sistema di videosorveglianza comunale.

L’amministrazione ha provveduto con risorse proprie al collegamento all’altra frazione, Masano.

Come sottolinea il sindaco Claudio Bolandrini ( nella foto ), "le forze dell’ordine avrebbero a disposizione un sistema più efficace e performante poiché aumenterebbero sia il numero delle telecamere ad alta risoluzione sia la qualità e la capacità di trasmissione delle immagini e del video che viaggerebbero su fibra". Caravaggio è il secondo comune più popoloso interessato all’operazione, subito dopo Treviglio, ma non di meno significativa è la presenza ad esempio di altri comuni come Dalmine, Grassobbio, Gandino, Levate, San Pellegrino. L’obiettivo - secondo la prefettura - è di "migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l’impiego delle forze dell’ordine".

Con l’invio dei progetti al dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero e le rispettive valutazioni e graduatoria di interventi, seguirà l’erogazione delle risorse; sarà monitorata a cadenza semestrale l’attuazione del patto.