In ospedale c’è il cane “dottore” Prince: aiuterà a curare i pazienti di terapia intensiva

Treviglio (Bergamo) – Nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale di Treviglio è in arrivo un “dottore” davvero speciale: ha pelo lungo e dorato e ha quattro zampe. È Prince, un cucciolo di golden retriever scelto per Dog for Smile, il primo progetto in Lombardia e il secondo in Italia che introduce un cane in corsia a supporto delle cure per i pazienti in terapia intensiva. Migliorare ed accelerare il recupero delle funzioni motorie, cognitive ed emozionali dei pazienti critici: sono questi gli obiettivi che hanno spinto l’Asst Bergamo ovest ad affiancare alle terapie mediche tradizionali anche terapie complementari.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono particolarmente vulnerabili ed esposti a disturbi cognitivi, affettivi e comportamentali che, pur riconoscendo una patogenesi multifattoriale, sono anche correlati alle diverse esperienze emozionali vissute durante la degenza. Ed è per questo che l’ospedale di Treviglio-Caravaggio ha deciso di introdurre in struttura Prince che sta seguendo una specifica scuola di addestramento. Dopo un periodo di inserimento nell’ambiente ospedaliero, diventerà operativo entro fine anno con i pazienti, per ridurre lo stress da ricovero in rianimazione ed incentivare esercizi fisioterapici spontanei, come ad esempio le carezze. Al suo fianco ci sarà la sua proprietaria e collega, Silvia Zambelli, dirigente anestesista.