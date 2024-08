Empatia e gioco, torna la Dog therapy nella casa di riposo San Felice

Porte aperte agli amici a quattro zampe, presto al via, nella rsa Residenza San Felice di Segrate (gruppo Emeis Italia) un nuovo ciclo di Dog Therapy.

L’esperienza, già fatta l’anno scorso, "con risultati che sono stati straordinari. Anche con ospiti affetti da demenza o problemi cognitivi". Coccole, carezze ed empatia: ecco gli ingredienti degli incontri che, ancora una volta, si terranno con gruppi di anziani, con cani formati e un team di professionisti.

"La pet therapy - così una nota dello staff - si è dimostrata efficace, in abbinamento ad altri trattamenti sanitari, nella cura delle persone anziane, anche affette da demenza, per la sua funzione equilibratrice. Il rapporto con gli animali genera stimoli sensoriali e innalza il buonumore, richiama ricordi piacevoli, ne crea di nuovi, migliora le capacità relazionali e comunicative e accresce l’autostima, facendo sentire l’anziano utile nella presa in cura di un altro essere vivente".

M.A.