Candidarsi meglio L’esperto è online

Migliorare le proprie capacità di trovare lavoro. È possibile farlo grazie ai webinar gratuiti dedicati all’orientamento professionale proposti da Afol Metropolitana. Martedì 18 aprile, dalle 10 alle 12, si tiene l’appuntamento online dedicato agli adulti. Un esperto orientatore spiega ai partecipanti i principali programmi di politica attiva del lavoro, come funziona il servizio di incontro domandaofferta di lavoro di Afol Metropolitana e come candidarsi alle offerte. E dopo un focus sull’attuale mercato del lavoro e sulle principali figure ricercate, l’esperto spiegherà come fare un bilancio delle proprie competenze, definire i propri obiettivi professionali e come promuoversi con il personal branding. Sempre nella giornata del 18, dalle 11 alle 13, è possibile partecipare al webinar dedicato alle persone con meno di 30 anni.

In questo caso l’appuntamento parte su come mettere a fuoco talenti e attitudini, spesso ancora “indefiniti” e offre spunti su come investire sulla formazione e la specializzazione, come quella offerta dai percorsi di formazione tecnica superiore (IFTS e ITS). Nel webinar sarà possibile conoscere le modalità delle aziende di ricerca del personale e quali sono i metodi di ricerca attiva del lavoro più efficaci, come il curriculum vitae, la cover letter, il video-curriculum, l’uso dei social e il networking. Durante gli appuntamenti, che si tengono su piattaforma Teams in modalità sincrona, è possibile confrontarsi con gli esperti orientatori. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] Per partecipare è possibile compilare il form nella sezione dedicata all’orientamento su afolmet.it