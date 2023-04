Cade a terra e perde conoscenza: paura per un giovane calciatore

CASALMAIOCCO (Lodi)

Tremendo scontro di gioco, ieri mattina, presso il campo parrocchiale di via Statuto a Casalmaiocco durante la partita del campionato regionale girone F Under 16 tra la squadra di casa e il team milanese del Gs Villa: un giocatore di 16 anni del Villa, infatti, per una fortuita ginocchiata alla testa ricevuta da un avversario durante una fase di gioco, il giovane portiere ha perso conoscenza per alcuni istanti. Attimi di paura e sconcerto tra i giocatori in campo e coloro che stavano guardando la partita. Il ragazzo, nato a Segrate ma residente a Cernusco sul Naviglio, è stato immediatamente soccorso dagli accompagnatori delle due squadre presenti sul terreno di gioco mentre sul posto è arrivato alcuni minuti dopo il personale sanitario del 118 nonché una pattuglia dei carabinieri della stazione di Lodi per verificare l’accaduto. Il forte trauma cranico subito ha convinto la centrale operativa ad allertare l’elisoccorso decollato da Milano: verso mezzogiorno il mezzo è atterrato proprio sul campo di gioco e, dopo averlo stabilizzato, il ferito è stato trasferito in codice rosso presso il Policlinico San Matteo di Paviadove è stato sottoposto a un intervento per ricomporre la frattura riportata nella regione temporale destra del cranio e poi ricoverato in osservazione in Rianimazione. Positivo il decorso, il ragazzo non è in pericolo di vita e già oggi potrebbe essere trasferito in altro reparto.

Mario Borra