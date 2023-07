Castione della Presolana, capriolo intrappolato nel parco cittadino: liberato nel bosco (con l’aiuto dei cacciatori)

Castione della Presolana (Bergamo) – Era rimasto intrappolato all'interno di un parco recintato di Bratto, frazione di Castione della Presolana. Un bell’esemplare di capriolo è stato liberato da una pattuglia del Nucleo ittico-venatorio della Polizia provinciale di Bergamo.

La segnalazione

L’intervento è scattato in seguito alla segnalazione di un gruppo di cacciatori della zona. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto per fare allontanare autonomamente l’animale, gli agenti hanno quindi deciso di catturare l’animale con le reti.

I cacciatori

Una volta verificate le condizioni di salute dell’esemplare, è stato trasportato a monte dell'abitato di Castione della Presolana e, in collaborazione con i cacciatori del Comprensorio Alpino Valle Borlezza, è stato rimesso in libertà nel bosco soprastante.

Gli altri salvataggi

Nella stessa mattinata, la Sala operativa del Comando di polizia provinciale ha disposto anche i recuperi di un cucciolo di assiolo (un rapace notturno) a Treviolo, di gheppio in comune di Algua, di una gazza ladra a Castelli Calepio, di un altro capriolo in comune di Carona e di un cervo femmina in comune di Casnigo.