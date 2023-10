Bottanuco, uccide il figlio a coltellate: concessi i domiciliari al 77enne

Bottanuco (Bergamo), 12 ottobre 2023 – È ai domiciliari Paolo Corna, 77 anni, accusato dell’omicidio del figlio Giambattista, 54 anni, ucciso con tre coltellate all’addome e ai fianchi, al culmine di una lite per l'ennesima richiesta da parte del figlio - una vita con problemi di tossicodipendenza - di altro denaro.

Dopo l’arresto l’anziano era stato trasferito nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII riservato ai detenuti e lì è rimasto in tutto questo tempo, controllato da due guardie. Adesso, su richiesta del suo difensore, avvocato Barbara Bruni, il gip, Federica Gaudino ha disposto che il 77enne possa andare domiciliari. Che in un primo momento erano stati negati. Paolo Corna non è tornato nella sua abitazione in via Castelrotto 24, a Bottanuco, dove ha commesso il delitto, il 3 settembre, ma è ospite di un familiare.