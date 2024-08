Bonate Sotto, non ce l’ha fatta Angelo Besana: caduto da un albero è morto a 73 anni dopo dieci giorni di agonia

Bonate Sotto (Bergamo), 25 agosto 2024 – Giorno di dolore per l’intera comunità di Bonate sotto e in particolare per la famiglia Besana, che piange Angelo Besana, 73 anni, morto dopo che la scorsa settimana è caduto da un albero. I fatti sono accaduti il 16 agosto in un’area verde vicino alla casa dell’uomo in via Cavour. Il pensionato è stato immediatamente portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove gli è stata riscontrata una forte emorragia associata a un trauma cranico importante. La situazione è apparsa immediatamente compromessa, tanto che i medici hanno immediatamente avvisato i famigliari del possibile aggravarsi della condizione clinica del congiunto.

Angelo Besana è morto venerdì scorso. La moglie Adonella Pedruzzi e i figli Elena e Gabriele hanno insieme deciso per la donazione degli organi. In paese a Bonate Sotto Angelo Besana era molto conosciuto grazie alla sua generosità e disponibilità. Era affabile e aperto con tutti. Amava raccontare aneddoti del passato bergamasco e si interessava di cultura e vernacolo locali. I funerali saranno celebrati martedì 27 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di Bonate sotto. Subito dopo lo sfortunato anziano sarà condotto al tempio crematorio. Angelo Besana nella vita aveva fatto l’agricoltore, gestendo una azienda con il proprio fratello. Ancora amava lavorare nella natura. Era un membro della locale associazione Bersaglieri. La sua salma è composta nella sala mortuaria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.