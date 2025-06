Tamponamento fatale sull’A35. L’operaio ferito non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Betim Bilangu (nella foto), l’operaio edile di 50 anni, residente a Cologno al Serio, nella Bassa Bergamasca, rimasto coinvolto martedì intorno alle 11.50 nell’incidente stradale avvenuto lungo la Brebemi, nel tratto in provincia di Milano, fra Trecella e Albignano. L’uomo, di origine albanese, era alla guida di un furgoncino da 35 tonnellate, che ha tamponato un camion in uscita da una piazzola di servizio. A bordo del mezzo pensante un uomo, di 52 anni, anch’esso residente in provincia di Bergamo, a Osio Sotto, poi ricoverato all’ospedale di Treviglio per essere sottoposto ad accertamenti. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione di Brescia. L’impatto è stato particolarmente violento, le condizioni del 50enne sono parse fin dal primo momento critiche. Quando il personale medico del 118 è arrivato sul posto lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Dopo averlo rianimato e stabilizzato l’uomo è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano con l’elisoccorso in codice rosso. Poco dopo l’arrivo al Niguarda la situazione è precipitata e il cuore del 50enne, padre di tre figli, ha smesso di battere. F.D.