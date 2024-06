Bergamo, maxi incidente sulla A4: sette feriti di cui uno grave

Un maxi incidente è avvenuto questa sera, intorno alle 19.50, sull'A4 Torino-Venezia, nel tratto fra Dalmine e Bergamo. L'incidente ha coinvolto un mezzo pesante, un furgone e quattro auto. Sette i feriti, il più grave dei quali è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Tre persone sono state invece trasportate in ospedale in codice giallo e altre tre in codice verde. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, un elisoccorso, due automediche e sette ambulanze del 118.