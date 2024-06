Incidente a Lozza, scontro tra auto e moto: grave 38enne

Lozza (Varese) – Incidente oggi, mercoledì 12 giugno, a Lozza, in provincia di Varese. Un 38enne è stato soccorso dopo essere stato sbalzato dalla sua moto, a seguito dello scontro con una moto. L’allarme è scattato questa mattina, poco prima delle 11.30, in via Fogazzaro.

Il motociclista ha riportato un forte trauma alla testa e all’addome ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese. Sul posto, riferisce Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono intervenute automedica, ambulanza e polizia locale. Da accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.