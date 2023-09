Bergamo amica delle biciclette: è la città italiana più attenta alle due ruote

Bergamo – È stata Bergamo la città italiana più attenta alle due ruote a pedale nel 2022. A decretare la vittoria del Comune lombardo la giuria dell'Urban Award, il contest ideato da Ludovica Casellati e organizzato con Anci (Associazione nazionale comuni italiani), che premia ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile realizzati delle amministrazioni comunali sul territorio nazionale.

In palio tre cargo e-bike offerte dagli associati ad Ancma - Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, partner ormai storico del premio Urban Award - che sono state consegnate oggi in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile nelle mani del sindaco della città, Giorgio Gori. La nuova miniflotta in dotazione alla città di Bergamo è composta da tre modelli innovativi della Gamma Bergamont motorizzati Bosch e adatti al carico di diverse dimensioni e al trasporto di merci.

A margine della cerimonia di consegna, il direttore del settore ciclo di Ancma, Piero Nigrelli ha ringraziato le aziende coinvolte e ha sottolineato come "il loro impegno abbia fatto ancora una volta la differenza, nel sottolineare anche il valore e il contributo positivo che la mobilità dolce può portare nei centri urbani".