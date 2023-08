Berbenno, disperso in montagna uomo di 83 anni: avviate le ricerche dopo l’allarme della famiglia

Berbenno (Bergamo) – Un altro allarme in montagna in questa estate “maledetta” per gli escursionisti che si avventurano lungo sentieri da cui troppo spesso non fanno ritorno. Questa volta siamo nelle alture di Berbenno, in provinica di Bergamo, dove dalla scorsa notte sono in corso le ricerche di un uomo di 83 anni che ieri non è rientrato a casa. Sono impegnati diversi uomini del Soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In campo anche i cani da ricerca. A dare l'allarme sono stati i familiari dell'anziano quando non l'hanno visto rientrare.

La speranza è di ritrovarlo in buone condizioni in una corsa contro il tempo come quella di ieri a Carona, sempre nella Bergamasca, dove un escursionista di 43 anni è stato soccorso al Pizzo del Becco. L’uomo avrebbe sbagliato sentiero tra il rifugio Laghi Gemelli e il rifugio Calvi, finendo in un punto impervio. A quel punto l’escursionista ha deciso di chiedere aiuto e fortunamente è stato tratto in salvo.

Esito sfortunato invece ha avuto la passeggiata in montagna di un un escursionista scivolato in un dirupo per una ventina di metri, nella zona del Passo del Cavallo, a circa 700 metri di quota, nei pressi di Lumezzane, in provincia di Brescia. L'uomo ha riportato diversi traumi, ma è riuscito a chiedere aiuto ed essere soccorso.

A Fusine, in provincia di Sondrio, nella notte sono scattate le ricerche da parte del soccorso alpino di due pescatori: a causa di un’improvvisa piena non erano più riusciti a guadare il torrente fino a stamane, quando hanno fatto ritorno a casa.