Accoltellò il rivale a Bergamo dopo lite in discoteca, lo arrestano appena atterrato a Malpensa

Bergamo – Arrestato per tentato omicidio. In manette è finito un dominicano 48enne raggiunto dalla Squadra Mobile di Bergamo. L’episodio risale al 23 novembre 2024 quando l’uomo ha una discussione accesa per futili motivi con un colombiano all’interno del locale Ambar Caribe di Bergamo e poi all’esterno, finché si arriva alle mani e i due vengono separati.

Successivamente il colombiano si allontana per recuperare la propria autovettura mentre il rivale si nasconde dietro una pianta in prossimità del bar. Pochi istanti dopo, quando l’autovettura passa davanti al locale, la vittima scorge il domenicano e scende con un bastone dal mezzo, inciampando poco dopo probabilmente a causa dello stato di ebrezza alcolica. Approfittando della minorata difesa dell’uomo a terra, il cittadino domenicano si precipitato sul rivale colpendolo con numerose coltellate in più parti del corpo per poi darsi alla fuga. Il ferito, nell’immediatezza del fatto e nonostante le gravi lesioni, riesce a risalire in autovettura e portarsi verso l’ospedale Papa Giovanni, ma in prossimità dello stesso perde sensi ma viene prontamente soccorso da un volontario della Croce Rossa che si stava recando in ospedale. Al termine delle indagini, il 48enne è stato arrestato oggi appena atterrato a Malpensa da Santo Domingo e portato nel carcere di Busto Arsizio dove attende la convalida.