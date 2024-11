Giallo a Bergamo, il mistero del colombiano accoltellato: ora è in terapia intensiva

Bergamo – Un colombiano 52enne è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato e ora è ricoverato in gravi condizioni in Terapia Intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A soccorrerlo, con varie ferite da arma da taglio, un’ambulanza poco prima dell’una di notte in via Failoni tra l’ospedale e il parco della Trucca. Non si sa al momento se abbia raggiunto il nosocomio da solo o accompagnato da qualcuno. I contorni della vicenda sono ancora tutti da definire. Al momento quello che è trapelato è che il 52enne sarebbe stato aggredito altrove e solo in un secondo momento, verso l’una, è stato soccorso da un’ambulanza all’esterno del Papa Giovanni XXIII. Resta da capire il movente dell’aggressione. Magari una lite tra connazionali, forse vicino a un locale, discussione che con il trascorrere dei minuti ha alzato i toni per poi degenerare al punto che sarebbe spuntato anche un coltello.

Indagano gli uomini della Squadra mobile d ella questura di via Noli. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza vicino all’ospedale potrebbero aver ripreso l’auto con la quale forse il 52enne è stato portato e scaricato vicino al pronto soccorso dove è stato notato da un’ambulanza. Dell’episodio è stato subito informato il pm di turno che sta coordinando le indagini.