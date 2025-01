In “agguato” davanti a hotel e locali per rubare dalle auto approfittando di un attimo di distrazione: arrestati due giovani

Milano – La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha arrestato sette persone per reati di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Martedì gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese hanno arrestato due cittadini algerini di 37 e 30 anni per furto aggravato in concorso. I poliziotti hanno notato i due uomini in via Manzoni nei pressi di un hotel, mentre si distanziavano tra loro scambiandosi dei cenni d’intesa tramite auricolari wireless. Intorno alle ore 20, i due si sono posizionati nei pressi di un ristorante lì vicino, con l’intento di osservare gli avventori che entravano ed uscivano dal locale, per poi allontanarsi in direzione di via dei Giardini, dove il 30enne ha tentato di aprire la maniglia di un’auto parcheggiata senza riuscirci. Poco dopo i due si sono avvicinati ad un van parcheggiato di fronte al ristorante all’angolo con via Pisone; nella circostanza mentre l’autista dell’auto era intento a fare accomodare dei clienti, caricando i lori bagagli nel retro, il 37enne si è posizionato nei pressi dell’auto per monitorare sia i movimenti dell’autista che dei clienti mentre il complice 30enne, senza farsi notare, dopo aver aperto la portiera anteriore si è impossessato di uno zaino. Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato i due uomini e recuperato lo zaino provento di furto.

Ieri pomeriggio, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese hanno arrestato un cittadino algerino di 30 anni per furto aggravato. Intorno alle 15.30, i poliziotti hanno notato il 30enne in corso Buenos Aires direzione piazza Oberdan mentre osservava gli effetti personali dei numerosi passanti che affollavano la zona, motivo per il quale lo hanno seguito. Arrivato nei pressi di un negozio di corso Buenos Aires, l’uomo si è avvicinato a due donne che camminavano con due passeggini e nella circostanza approfittando di un momento favorevole, si è impossessato della borsa di una della due poggiata sul manico del passeggino per poi allontanarsi. Gli agenti hanno fermato il 30enne in via Boscovich angolo via Benedetto Marcello e hanno restituito la borsa all’ignara vittima. Inoltre, l’uomo è stato indagato per false attestazioni a pubblico ufficiale in quanto, durante il controllo, ha fornito delle generalità poi risultate false.

Ieri pomeriggio, gli agenti della 6^ sezione Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini marocchini di 42 e 30 anni per furto aggravato in concorso e indagato un cittadino marocchino di 29 anni per irreperibilità. Alle ore 18.30, i poliziotti hanno notato in via Paolo Sarpi tre uomini che osservavano con fare sospetto tutte le persone che passeggiavano, infatti dopo alcuni cenni d’intesa tra di loro hanno seguito un passante fino a via Niccolini, e mentre il 42enne faceva da “palo”, il 29enne si è avvicinato alla vittima rubando dalla tasca del giubbotto il cellulare per poi passarlo al 30enne. Gli agenti che avevano assistito alla scena hanno fermato due uomini, mentre il 29enne è riuscito a scappare, quindi è stato indagato per irreperibilità degli stessi reati.

Ieri sera, i poliziotti della Mobile hanno arrestato un cittadino romeno di 55 anni per tentato furto aggravato. Gli agenti durante un servizio di monitoraggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Centrale e presso le fermate urbane dei tram e bus, alle 21:20 circa, hanno notato il 55enne a bordo di un autobus direzione Zara; nella circostanza l’uomo, mischiandosi tra la folla presente all’interno del bus si è avvicinato a un cittadino italiano, tentando di asportare il contenuto della tasca del suo giubbotto, coprendosi con il proprio ma non riuscendoci. Qualche istante dopo, alla fermata Zara, il 55enne è sceso rapidamente dal bus per poi risalire dalla porta anteriore e, dopo aver individuato la potenziale vittima, si è posizionato nelle vicinanze di un cittadino cinese per rubargli il portafoglio, contenuto nella tasca del giubbotto. I poliziotti che hanno assistito alla scena, hanno fermato l’uomo all’interno dell’autobus all’altezza tra via Stelvio e via Farini.

Ieri sera, infine, i poliziotti della sesta sezione della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 38 anni con precedenti penali e di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti nel transitare in piazza XXV Aprile hanno visto il 38enne alla guida di un’utilitaria che mentre era alla guida usava spesso il telefono per effettuare e ricevere brevi chiamate. Giunto in via Marsala è stato avvicinato da un altro uomo che è salito nella sua auto per poi scendere velocemente e allontanarsi, ma è stato fermato immediatamente dopo dai poliziotti a cui ha consegnato una dose di cocaina acquistata poco prima. Il 38enne è stato bloccato in piazza Repubblica, trovandolo in possesso di 165 euro in contanti e all’interno dell’autovettura gli agenti hanno rinvenuto 16 involucri di cocaina, pertanto è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza direttissima