Andrea Bergamelli muore in pista a Valencia. Torre Boldone piange il motociclista 35enne

Torre Boldone (Bergamo) – Torre Boldone piange Andrea Bergamelli, 35 anni, pilota amatoriale che ieri ha perso la vita in un gravissimo incidente in Spagna, nel Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Intorno a mezzogiorno di ieri sabato 10 febbraio, durante l’attività del Gully Racing, il bergamasco è stato coinvolto nel terribile schianto in pieno rettilineo, sul tracciato di Cheste, che ha visto protagonisti tre piloti: il primo ha perso, improvvisamente potenza e ha rallentato, Bergamelli, in scia, lo ha tamponato, è caduto, ed è stato investito dal terzo.

Bergamelli è stato immediatamente soccorso in pista e trasportato al Centro Medico, dove è deceduto. L’uomo, dal sorriso travolgente e dalle mille passioni, era piuttosto conosciuto nel mondo del motociclismo amatoriale che, nei mesi invernali, è solito dare il via alla nuova stagione al caldo della Spagna.

Il 35enne si muoveva con un furgone, su cui caricava le moto. E anche per questa trasferta aveva fatto così, mentre la compagna Lucia lo avrebbe raggiunto in aereo. È toccato a lei dare la notizia alla famiglia a Torre Boldone. Bergamelli lavorava come idraulico ma la sua vera passione era la moto, accompagnata da altre come il calcio a 5 e la bicicletta.