Vigevano, in moto finisce contro auto parcheggiata: grave 48enne

Vigevano (Pavia), 11 febbraio 2024 – È stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale di Novara, ricoverato con prognosi riservata. Ha 48 anni il motociclista rimasto gravemente ferito nello schianto successo nella serata di ieri, sabato 10 febbraio, in via Gravellona a Vigevano. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari inviati da Areu con ambulanza e auto medica, sono intervenuti i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile, che hanno eseguito i rilievi e posto sotto sequestro i mezzi per ulteriori accertamenti.

La Ford Fiesta coinvolta nell'incidente in realtà era ferma, parcheggiata e senza nessuno a bordo. Il 48enne in sella alla sua Suzuki si è andato a schiantare in modo autonomo contro l'altro mezzo, per cause che sono ancora in fase di accertamento. L'incidente è successo poco prima delle 21, quindi con il buio ma in una strada con illuminazione pubblica. E l'asfalto era bagnato per la pioggia caduta abbondante per tutto il giorno. Ovviamente al vaglio, come sempre in caso di sinistri, anche le condizioni alla guida del coinvolto, in questo caso unico ferito, che emergeranno peraltro dalle analisi effettuate in ospedale. L'ambulanza della Croce Rossa inizialmente aveva trasportato il ferito al Civile di Vigevano, ma per le gravissime condizioni è stato poi disposto il trasferimento nella Rianimazione di Novara.