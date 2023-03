Alzano, il primo caso Covid in corsia e nessuna protezione: “Ora siamo nella m..."

L'ospedale di Alzano Lombardo

Alzano (Bergamo) – “Non mi spiego come sia stato possibile mettere persone con patologie infettive dentro un reparto normale. Sono allibito dall’incompetenza dei medici che, nonostante si fosse in presenza di una polmonite in un ospedale contaminato, hanno negato sino all’ultimo che fosse qualcosa di legato al coronavirus. Il tampone, infatti, lo hanno fatto solo due giorni prima che morisse. Voglio giustizia. Chi ha sbagliato deve pagare... Mi sembra assurdo che io ho potuto circolare liberamente in ospedale dal 23 febbraio sino al 4 marzo 2020 nonostante l’emergenza". Non è solo la conclusione di un verbale nella informativa della Guardia di Finanza. È un grido di dolore. Quello di Sergio B. per la madre portata via dal Covid al termine di un’odissea allucinante nell’ospedale di Alzano Lombardo. La donna ha 75 anni: in buone condizioni, autosufficiente. Il 19 febbraio 2020 non sta bene. Trasportata alle due di notte al pronto soccorso di Alzano, ci rimane fino alle dieci del mattino in attesa di una camera. Viene operata per un’ernia. L’intervento riesce. La donna viene ricoverata in Chirurgia. È la fatidica domenica 23 febbraio. Verso le 13.30 il figlio nota che una camera, sempre vuota e con le luci accese, è...