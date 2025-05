È morto il partigiano “Piccolo“ . A 103 anni se ne va uno degli ultimi

Era minuto di statura e per questo si era guadagnato il nome di battaglia “Piccolo“, ma di certo il coraggio non è mai mancato a Battista Gotti, che durante la Resistenza svolse il compito di portaordini, coprendo lunghi tratti di strada, dalle Valli a Bergamo, dalla pianura fino a Mantova, arrivando anche a Milano. È mancato ieri Battista Gotti, uno degli ultimi partigiani bergamaschi. Classe 1921, residente ad Almenno San Salvatore, a luglio avrebbe compiuto 104 anni. Ultimo sopravvissuto al gruppo delle Fiamme Verdi della Brigata Primo Maggio, conservava lo stendardo della Brigata che con orgoglio mostrava a chi gli facesse visita. Durante la Resistenza si unì al gruppo di ribelli gravitante nella zona di Almenno San Salvatore e con loro si spostò a Oltre il Colle e Zambla Alta. Si formò così la Brigata Primo Maggio delle Fiamme Verdi, comandata dal marchese Guerrieri Gonzaga “Gianni” e da Battista Capelli “Velio”, di Almenno San Salvatore. L’Anpi provinciale di Bergamo esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa. "La sua è stata una testimonianza ricca e lucida, che interroga costantemente sui sacrifici e sulle condizioni di vita dei partigiani in montagna e dei collegamenti della Resistenza. Perdiamo un testimone lucido e appassionato della Resistenza in Valle Imagna – dice Mauro Magistrati –. Ultimo partigiano in vita della Brigata Primo maggio delle Fiamme Verdi, ha saputo trasmettermi la profonda umanità dei ribelli e le difficili condizioni di vita che hanno patito i partigiani in montagna. Non lo dimenticheremo, così come non dimenticheremo il suo contributo per una Italia libera perché liberata dal nazifascismo. Grazie Battista, che la terra ti sia lieve". I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Almenno San Salvatore.

Federico Magni