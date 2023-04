Allerta traffico Previsto un assalto

Si preparano all’assedio di Pasqua sul Lario, sotto pressione per l’arrivo dei turisti provenienti dal Nord Europa che si sommeranno ai tanti lombardi che nel corso del week-end sceglieranno il lago per la loro gita fuori porta. Ieri mattina alla galleria del San Gottardo c’erano 15 chilometri di coda e il traffico è rimasto molto congestionato per tutto il resto della giornata. Il Touring Club svizzero nei giorni scorsi ha diramato un comunicato per avvisare gli automobilisti tedeschi, olandesi e belgi diretti in Italia dei problemi legati ai cantieri aperti sulla A9, subito dopo il confine, dove anche ieri si sono formate lunghe code in direzione Milano al bivio tra l’autostrada e la tangenziale di Como e Monte Olimpino e poi a Lainate. Se al portale Nord del San Gottardo il ritardo era di due ore e mezza al valico autostradale di Como Brogeda la coda era di 40 minuti ai quali andava sommata un’altra ora per completare il tratto di neppure dieci chilometri che separa il confine dalla barriera autostradale di Grandate. Chi si è diretto sul lago e in Valtellina ha proceduto a passo d’uomo fino a Menaggio, ma per fortuna almeno nel week-end di Pasqua i lavori per la Variante della Tremezzina si fermeranno a Griante. Il traffico però rimarrà da bollino nero almeno fino alla metà della prossima settimana.