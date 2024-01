Al bar non solo caffé ma un menu di droghe. Esercizio chiuso 2 settimane

Da ieri ha la serranda abbassata. La Questura ha disposto la chiusura per due settimane del bar in via Trento in città dove qualche giorno fa è stata arrestata la barista, una trentacinquenne bresciana che, si è scoperto, tra un cocktail, un aperitivo e un caffè spacciava cocaina e hascisc, passando la droga ai clienti attraverso la cassa che utilizzava anche per coprire lo scambio di banconote provento dell’illecito. Il locale era pieno di clienti quando gli agenti della Polizia di Stato e della Locale avevano fatto irruzione con il supporto di un’unità cinofila. Nei mobili e negli abiti della titolare del bar erano state trovate dosi di entrambi gli stupefacenti, senza contare che il locale stando alla Questura era frequentato da parecchi pregiudicati.