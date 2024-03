"Aiuto, mi hanno sparato". Straniero scampa a un agguato

Colpi di pistola nella notte. Uno straniero di 27 anni è rimasto vittima di un agguato consumatosi con ogni probabilità a Calcio, nella Bergamasca. L’uomo era al volante della propria auto ed è riuscito, pur ferito, a sfuggire agli aguzzini. Solo le indagini potranno rivelare la verità su quanto accaduto e identificare l’autore o gli autori del gesto. Il ventisettenne è riuscito a raggiungere una stazione di servizio sulla Provinciale 2 ad Urago d’Oglio e da lì ha chiesto aiuto. Ha riferito di essere stato colpito agli arti da persone a lui sconosciute. La centrale operativa di Brescia ha mandato sul posto il 118 e i carabinieri. Quando l’ambulanza è arrivata sul luogo della chiamata, il personale medico ha prestato le cure necessarie al giovane, che, nonostante le ferite riportate, sarebbe fuori pericolo di vita e si è sempre mantenuto vigile e cosciente. Nel frattempo, i militari hanno iniziato subito ad indagare sull’accaduto. Tutto fa pensare che il ventisettenne sia stato vittima di un agguato, anche se ancora non si conoscono con precisione i motivi e se l’agguato sia stato perpetrato da una o più persone. La sua testimonianza sarà indispensabile per risalire agli autori del fatto. Sempre che decida di fornire elementi utili agli accertamenti, considerato che subito dopo il ricovero non ha saputo fornire molti elementi. Per cercare di avere un qaudro più chiaro della dinamica, le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate a Calcio e Rudiano.Mi.Pr.