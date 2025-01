Bergamo: sbatte un medico contro il muro e lancia sedia a rotelle contro un radiologo

Bergamo, 27 gennaio 2025 – Paura alla clinica Humanitas Gavazzeni di Bergamo dove nella notte tra venerdì e sabato un uomo di 36 anni di nazionalità marocchina (in Italia irregolarmente ma con domicilio a Mapello) ha seminato il panico. L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale bergamasco alle 2.30 del 25 gennaio, dichiarando di essere stato malmenato e rapinato.

L’attacco

Gli operatori sanitari, tenendo conto che aveva un vistoso segno sul viso, gli hanno detto che avrebbe dovuto fare una lastra per stabilire se ci fossero delle lesioni, ma che avrebbe dovuto aspettare un po’. Ma l’uomo ha dato in escandescenze. Prima ha sbattuto un medico contro il muro e poi ha lanciato una sedia a rotelle contro un radiologo.

L’uomo finito contro la parete ha dovuto ricorrere alle cure dei colleghi, con una prognosi di tre giorni. Il radiologo non ha subito ferite. In compenso la sedia a rotelle non è più utilizzabile.

L’intervento

I presenti hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico 112 per le emergenze, i cui centralinisti hanno inviato sul posto la polizia di Stato. Per calmare il marocchino è servito tempo. Subito dopo, quando i medici hanno avuto la certezza che stesse bene, è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento, lesioni personali e resistenza.

Lui ha negato ogni addebito e ha ribadito di essere stato lui vittima di tre malviventi che lo hanno prima picchiato e poi rapinato. I giudice nelle scorse ore ha convalidato l’arresto. Le telecamere di videosorveglianza hanno stabilito che all’interno dell’ospedale nulla è accaduto ai danni dell’uomo, che si è infuriato quando gli operatori del pronto soccorso hanno cercato di parlargli con calma.

A Vertova, alcuni giorni fa, un paziente si era scagliato contro un medico di medicina generale perché questi gli aveva dato meno giorni di malattia rispetto a quelli che il 29enne desiderava avere. Subito dopo è scoppiato in lacrime. Intanto a Fornovo San Giovanni ieri pomeriggio attorno alle 16 due nordafricani che vivono in appartamenti vicini hanno litigato violentemente per motivi futili. Si sono presi a bicchierate. Sono intervenuti i carabinieri. Uno ha riportato una ferita alla testa. È stato portato al pronto soccorso in condizioni non gravi